Delhi Court: तीस हजारी कोर्ट में फायरिंग के आरोपियों की रिमांड एक दिन और बढ़ी, मामले से जल्द उठेगा पर्दा

तीस हजारी कोर्ट में फायरिंग के मामले में पांचों आरोपितों की पुलिस रिमांड को एक और दिन बढ़ा दिया गया है। पुलिस घटना में उपयोग हुई पिस्टल को बरामद करने के लिए पुलिस आरोपितों की रिमांड बढ़वाना चाहती थी। फायरिंग करने वाले एडवोकेट का नाम मनीष शर्मा है जोकि दिल्ली बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है। पहले भी गोली चलाने के मामले को लेकर इन पर एफआईआर दर्ज है।

नई दिल्ली, जेएनएन। तीस हजारी कोर्ट में फायरिंग के मामले में पांचों आरोपितों की पुलिस रिमांड को एक और दिन बढ़ा दिया गया है। पुलिस घटना में उपयोग हुई पिस्टल को बरामद करने के लिए पुलिस आरोपितों की रिमांड बढ़वाना चाहती थी। तीस हजारी कोर्ट के पास फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में एडवोकेट मनीष शर्मा को फायरिंग करते हुए देखा गया था, जोकि दिल्ली बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है। पहले भी गोली चलाने के मामले को लेकर इन पर एफआईआर दर्ज है। दो बार यह चुनाव जीत चुके हैं।

Edited By: Abhi Malviya