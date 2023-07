Delhi: आखिरकार हिंदी में बयान दर्ज करने को तैयार हुई अदालत, सॉफ्टेवयर न होने को लेकर खारिज हुई थी मांग

रोहिणी की महानगर दंडाधिकारी महिला अदालत में दहेज उत्पीड़न के मामले की सुनवाई चल रही है। गत 17 जून को शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करते समय बचाव पक्ष की अधिवक्ता ऊषा शर्मा और नितिन निचोडि़या ने सवाल उठाया कि साक्षी (गवाह) अपने बयान हिंदी में दे रही है तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में करना न्यायसंगत नहीं है। इससे अर्थ का अनर्थ हो रहा है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता के बयान हिंदी भाषा में दर्ज हों।

Your browser does not support the audio element.

HighLights अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पलटा आदेश, हिंदी में ही बयान दर्ज करने का दिया निर्देश निचली अदालत ने सॉफ्टवेयर में हिंदी नहीं होने के आधार पर खारिज कर दी थी मांग

नई दिल्ली, धर्मेंद्र यादव। जब गवाही हिंदी में दी तो अदालती रिकॉर्ड में अंग्रेजी में क्यों दर्ज होगी? इस टिप्पणी के साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता के बयान हिंदी भाषा में दर्ज हों। यदि स्टेनोग्राफर सक्षम नहीं हैं, तो बयान हस्त लिखित दर्ज हों। इसके लिए कोर्ट के हिंदी विभाग की भी मदद ली जा सकती है। ''अर्थ का हो रहा अनर्थ'' रोहिणी की महानगर दंडाधिकारी महिला अदालत में दहेज उत्पीड़न के मामले की सुनवाई चल रही है। गत 17 जून को शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करते समय बचाव पक्ष की अधिवक्ता ऊषा शर्मा और नितिन निचोडि़या ने सवाल उठाया कि साक्षी (गवाह) अपने बयान हिंदी में दे रही है, तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में करना न्यायसंगत नहीं है। इससे अर्थ का अनर्थ हो रहा है। इससे किसी निर्दोष को सजा भी हो सकती है। इसलिए गवाह जिस भाषा में बोल रहा है उसमें या फिर अदालत की भाषा में बयान दर्ज होने चाहिए। ऊषा शर्मा ने इसके लिए अदालत में अपील की, जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालत के डेस्कटॉप में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसमें गवाही को हिंदी में दर्ज किया जा सके। महानगर दंडाधिकारी की अदालत के उक्त आदेश के खिलाफ बचाव पक्ष ने बुधवार को जिला सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण (रिवीजन) याचिका लगाई। इस याचिका की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय की डबल बैंच के जनवरी, 2023 के फैसले को आधार बनाकर निचली अदालत का 17 मई का आदेश पलट दिया। 17 मई के फैसले का कोई औचित्य नहीं- अदालत अदालत ने कहा कि 17 मई के फैसले का कोई औचित्य नहीं है, इसे एक तरफ कर दिया जाना चाहिए। अधिवक्ता ऊषा शर्मा और नितिन निचोडि़या ने बताया कि किसी भी जिला न्यायालय में हस्त लिखित बयान दर्ज करने के निर्देश पहली बार दिए गए हैं। ऊषा भारतीय भाषा आंदोलन की दिल्ली प्रदेश इकाई की अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, साकेत न्यायालय में भाषाई अधिकारों के मामले विचाराधीन हैं।

Edited By: Abhi Malviya