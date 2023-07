Delhi Couple Suicide: आर्थिक तंगी के कारण पति-पत्नी ने मौत को लगाया गले, फांसी के फंदे पर झूलकर दी जान

दिल्ली के मधु विहार इलाके में पति-पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। मृतक की पहचान दिनेश तिवारी व उनकी पत्नी नीलम तिवारी के रूप में हुई है। दोपहर में जब उनके बच्चे घर पहुंचे तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला था जिसके बाद बच्चों ने मामले की सूचना अपने चाचा चंद्रशेखर को दी। दरवाज़ा नहीं खोलने पर परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

खुदकुशी के पीछे आर्थिक तंगी बताई जा रही है।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के मधु विहार इलाके में पति-पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। मृतक की पहचान दिनेश तिवारी व उनकी पत्नी नीलम तिवारी के रूप में हुई है। दोपहर में जब उनके बच्चे घर पहुंचे तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला था, जिसके बाद बच्चों ने मामले की सूचना अपने चाचा चंद्रशेखर को दी। दरवाज़ा नहीं खोलने पर परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो देखा कि दंपती ने फांसी लगाई थी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा हैं। खुदकुशी के पीछे आर्थिक तंगी बताई जा रही है।

Edited By: Abhi Malviya