''सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए अध्यादेश...'', एलजी से मुलाकात के बाद CM केजरीवाल ने केंद्र को घेरा

नई दिल्ली, एजेंसी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी का दौर जारी है। इसी बीच सेवा सचिव के तबादले को लेकर एलजी और केजरीवाल ने गुरुवार को मुलाकात की है। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा, ''उपराज्यपाल से सेवा सचिव की फाइल को लेकर बात हुई, जिस पर उन्होंने इस फाइल को जल्द भेजने की बात कही है।''

