अरविंद केजरीवाल को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत में सुनवाई जारी

एएसजी एसवी राजू ने कहा कि चनप्रीत वह व्यक्ति है जिसने अलग-अलग 'अंगड़िया' से 45 करोड़ रुपये लिए थे। उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एएसजी ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि चनप्रीत ने गोवा में केजरीवाल के होटल का बिल चुकाया था। कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।

ये भी पढ़ें-

'मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के होने के बारे में संदेह नहीं...', कोर्ट में केजरीवाल और ईडी के वकीलों में हुई तीखी बहस



इससे पहले बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मई में उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी गई थी। 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

Delhi CM Arvind Kejriwal's bail application | ASG S V Raju, reprsenting the ED, submitted before Rouse Avenue Court that on November 7, 2021, Arvind Kejriwal stayed at the hotel Grand Hyatt. Rs. 1 lakh was paid in two instalments. It was paid by Chanpreet Singh from his bank…— ANI (@ANI) June 20, 2024