'एलजी साहिब आप बाहर से आए हैं, दिल्लीवालों को नहीं समझते... उनका अपमान न करें', केजरीवाल का उपराज्यपाल पर हमला

दिल्ली के एलजी ने अपने एक हालिया बयान में कहा कि दिल्ली को लोगों को मुफ्त की चीजों की आदत पड़ गई है। उनके इसी बयान पर जवाब देते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गुरुवार सुबह एक ट्वीट किया। इसमें केजरीवाल ने एलजी पर दिल्लीवालों को नहीं समझने का आरोप लगाते हुए उनका अपमान नहीं करने की अपील की है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के एक बयान पर बिफरते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी दिल्ली के लोगों का अपमान न करें, आप बाहर से आए हैं और यहां के लोगों को नहीं समझते। दरअसल दिल्ली के एलजी ने अपने एक हालिया बयान में कहा कि दिल्ली को लोगों को मुफ्त की चीजों की आदत पड़ गई है। उनके इसी बयान पर जवाब देते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गुरुवार सुबह एक ट्वीट किया। सीएम ने लिखा, 'दिल्ली के लोग मेहनतकश हैं। कड़ी मेहनत से उन्होंने दिल्ली को संवारा है। एलजी साहिब, आप बाहर से आये हैं, दिल्ली और दिल्लीवालों को नहीं समझते। इस तरह दिल्ली के लोगों का अपमान मत कीजिए। दिल्ली सरकार दूसरी सरकारों की तरह चोरी नहीं करती। पैसे बचा कर लोगों को सहूलियत देती है। इस से आपको क्यों परेशानी है?' दिल्ली के लोग मेहनतकश लोग हैं। कड़ी मेहनत से उन्होंने दिल्ली को संवारा है। LG साहिब, आप बाहर से आये हैं, दिल्ली और दिल्लीवालों को नहीं समझते। इस तरह दिल्ली के लोगों का अपमान मत कीजिए दिल्ली सरकार दूसरी सरकारों की तरह चोरी नहीं करती। पैसे बचा कर लोगों को सहूलियत देती है। इस से… https://t.co/PjqrF3evJ3 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 29, 2023

