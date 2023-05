केंद्र के अध्यादेश पर जैसे ही बोलने लगे मनीष सिसोदिया, खींच कर ले गई पुलिस; भड़की AAP

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी ने मनीष सिसोदिया का अदालत ले जाते वक्त का एक वीडियो ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर इस आरोप का जवाब दिया है।

उक्त वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे पत्रकारों ने मनीष सिसोदिया से केंद्र के अध्यादेश पर सवाल किया वह कुछ बोलने लगे और उनके बोलते ही पुलिस बेहद तेजी दिखाते हुए उन्हें अंदर ले गई। यह वाकया तब हुआ जब उन्हें पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था।

इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछा, 'क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है?'

राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय श्री मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है। वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी। न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा मीडिया को वक्तव्य जारी करना विधि विरुद्ध है।

वहीं आतिशी ने भी इसे हैरान करने वाला व्यवहार बताया है।

Shocking misbehaviour by this policeman with Manish ji in Rouse Avenue Court. Delhi police should suspend him immediately. pic.twitter.com/q9EU0iGkPL— Atishi (@AtishiAAP) May 23, 2023