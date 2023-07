Delhi: कार की तलाशी के लिए आगे बढ़े इंस्पेक्टर, चालक ने उनकी ओर दौड़ा दी कार, फायरिंग के बाद पकड़ा

पुलिस अधिकारी के अनुसार इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह 06 जुलाई की रात पेट्रोलिंग व पिकेट चेकिंग के दौरान रात करीब दो बजे अलकनंदा पिकेट से सीआर पार्क पिकेट चेकिंग के लिए जा रहे थे। इसी दौरान करीब रात 02.15 बजे कालकाजी पेट्रोल पंप के पास संदिग्ध कार खड़ी दिखी। कार के पास जाकर इंस्पेक्टर ने जांच करना चाहा तो कार चालक ने कार इंस्पेक्टर की ओर दौड़ा दिया...

चितरंजन पार्क थाने इलाके में हुई वारदात।

दक्षिणी दिल्ली, जागरण संवाददाता। सीआर पार्क इलाके में थाने की पेट्रोलिंग टीम ने एक संदिग्ध कार चालक को फायरिंग के बाद दबोच लिया। आरोपित कार चालक की पहचान सीआर पार्क के विनीत सिंह सबरवाल के रूप में हुई है और वह नशे की हालत में पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपित कारचालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह 06 जुलाई की रात पेट्रोलिंग व पिकेट चेकिंग के दौरान रात करीब दो बजे अलकनंदा पिकेट से सीआर पार्क पिकेट चेकिंग के लिए जा रहे थे। इसी दौरान करीब रात 02.15 बजे कालकाजी पेट्रोल पंप के पास संदिग्ध कार खड़ी दिखी। इंस्पेक्टर ने जांच करनी चाही तो चालक ने उन्हीं की ओर दौड़ाई कार कार के पास जाकर इंस्पेक्टर ने जांच करना चाहा तो कार चालक ने कार इंस्पेक्टर की ओर दौड़ा दिया और उनकी गाड़ी को टक्कर मारते हुए भागने की कोशिश करने लगा। इस पर इंस्पेक्टर ने फायरिंग कर कार का पिछला पहिया पंचर कर दिया। इसके बाद पीछा कर सीआर पार्क ई-ब्लॉक के पास कार चालक को दबोच लिया। घटना के वक्त आरोपित चालक नशे में था।

