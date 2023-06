बड़ी बहन की मान लेते बात तो जिंदा होते नीरज और आरती, संदूक में मासूमों का शव देख हर आंख नम, खेल-खेल में आई मौत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जामिया नगर इलाके में मंगलवार शाम एक फैक्ट्री में रखे लकड़ी के बाक्स में भाई-बहन का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों उसी फैक्ट्री के चौकीदार के बच्चे थे।

इस खबर के फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई दोनों भाई-बहनों की याद कर रोए जा रहा है। इस मामले में एक खुलासा हुआ है कि अगर ये दोनों बच्चे अपनी बड़ी बहन की बात मान लेते तो शायद आज जिंदा होते...

आठ साल के नीरज और छह साल की आरती ने अगर अपनी बड़ी बहन की कुछ दिन पहले कही बात मान ली होती तो परिवार दोनों की याद में आज रो न रहा होता। जानकारी सामने आई है कि कुछ दिन पहले भी दोनों बक्से के पास खेल रहे थे तब उनकी बड़ी बहन ने वहां खेलने से मना किया था और दोनों को वहां से हटा दिया।

लेकिन दोनों मंगलवार को फिर से उस बक्से के पास खेलने चले गए और शाम को दोनों का शव उसी लकड़ी के बक्से में से मिला।

#UPDATE | Delhi: Police recover two children's bodies (ages 7&8) from a wooden box in a factory in Jamia Nagar. The bodies were missing since June 5. Further investigation is underway. pic.twitter.com/J79VyQUmPg— ANI (@ANI) June 6, 2023