दिल्ली के सुंदर नगर में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में बीते दिनों से बारिश का कहर जारी है। अब जानकारी आ रही है कि रविवार को हुई बारिश से मथुरा रोड पर स्थित सुंदर नगर में बारिश के कारण एक दीवार गिर गई। बाउंड्री के मलबे में दबकर दो व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिसमें से एक की मौत हो गई। बाउंड्रीवाल गिरने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क किनारे से एक निजी जेसीबी मशीन को किराए पर बुलाकर दीवार के मलबे को हटावा दिया। इसके बाद पीसीआर पर कॉल मिली की बाउंड्री की चपेट में आकर दो लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एक व्यक्ति की अस्पताल में चल रहा है इलाज पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बाउंड्री की चपेट में आकर घायल होने वाले व्यक्ति की पहचान बिहार के पूर्णिया निवासी 32 वर्षीय राकेश कुमार मिश्रा पुत्र जय प्रकाश के रूप में हुई है, जबकि दूसरे व्यक्ति की पहचान मीठापुर निवासी अशोक चंद मिश्रा के रूप में हुई है। जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शुरू की जांच इस मामले में पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 336 और 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

