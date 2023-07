RapidX के रुपये नहीं देने पर SC से केजरीवाल सरकार को फटकार, भाजपा बोली-दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त...

रैपिडएक्स के लिए पैसा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। 415 करोड़ रुपये तुरंत जमा करने का आदेश दिया है। इस पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश देना पड़ रहा। लोगों के हित के लिए यह सरकार गंभीर नहीं है।

भाजपा बोली- दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त..

Your browser does not support the audio element.