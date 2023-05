Delhi: भाजपा नेता ने गिनाई मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां, कहा- दिल्ली के विकास के लिए खर्च कर रहा केंद्र

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा (Virendra Sachdeva) ने आज बुधवार को प्रेस कॉन्फेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। प्रदूषण की समस्या, यातायात की समस्या दूर करने, स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के नौ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं।

वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार यह दुष्प्रचार कर थी कि केंद्रीय बजट में दिल्ली को मात्र 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सच्चाई यह है कि विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने लगभग डेढ़ लाख करोड़ दिए हैं। विभिन्न योजनाओं में दिल्ली सरकार अपने हिस्से का बजट नहीं दे रही है। पूरा खर्च केंद्र सरकार कर रही है।

-ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड पर 12 हजार करोड़ खर्च, दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से का 3700 करोड़ रुपये देने से मना कर दिया।

-प्रगति मैदान टनल के लिए 928 करोड़ रुपये। दिल्ली सरकार को 20% देना था, लेकिन मना कर दिया।

-केंद्र सरकार ने 400 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं।

-पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार के अस्पतालों में 2100 बेड बढ़ाए गए हैं।

-यमुना किनारे 12 डायवर्सिटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

-यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को 8419 करोड़ रुपये दिए गए।

-कोरोना काल में दिल्ली के 73 लाख गरीब परिवारों को 270 करोड़ रुपये खर्च कर मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया।

-गरीबों को फ्लैट दिए जा रहे हैं।

