तीस हजारी कोर्ट गोलीकांड: दिल्ली बार एसोसिएशन ने लिया एक्शन, दागदार वकीलों की सदस्यता की रद्द

घटना को लेकर एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की आपात बैठक बुधवार शाम को हुई। (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली बार एसोसिएशन ने तीस हजारी कोर्ट में हुई फायरिंग की घटना को लेकर सख्त रुख अपनाया है। एसोसिएशन ने घटना में शामिल वकीलों की सदस्यता निलंबित कर दी है। घटना को लेकर एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की आपात बैठक बुधवार शाम को हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन अहलावत ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि घटना में शामिल वकीलों और उनके साथ आए गैर-वकीलों व बाहरी मित्रों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। दिल्ली बार एसोसिएशन ने मामले में शामिल वकीलों की बार विरोधी, आपराधिक और असामाजिक कृत्यों के लिए उनकी एसोसिएशन सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया। अध्यक्ष ने बताया कि जिन अन्य सदस्यों का नाम नहीं बताया गया है, उनकी पहचान होने के बाद उन्हें भी निलंबित कर दिया जायेगा। कोर्ट परिसर में नहीं है हथियार लाने की अनुमति अध्यक्ष नितिन अहलावत ने कहा कि कोर्ट परिसर के अंदर किसी भी तरह का हथियार लाना वर्जित है। इसके बावजूद यदि कोई हथियार लेकर आता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि कई बार वकील अपनी गाड़ी में हथियार लेकर आ जाते हैं। उनकी गाड़ी की चेकिंग भी नहीं की जाती। रिपोर्ट इनपुट- शनि शर्मा

