Delhi Flight Divert: खराब मौसम के कारण तीन फ्लाइट डाइवर्ट, एक लखनऊ तो दो को अमृतसर भेजा

दिल्ली में बीते दो दिनों से उमस भरी गर्मी के बाद एकाएक मौसम का रूख बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। वहीं दोपहर के बाद धूल भरी आंधी देखने को मिली है। तेज हवाओं के चलते दो दिन से उमस भरी गर्मी से दिल्लीवासियों को राहत भी मिली। दिल्ली में मंगलवार को खराब मौसम के कारण तीन फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है।

दिल्ली में खराब मौसम के कारण तीन फ्लाइट डाइवर्ट

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, एएनआई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते दो दिनों से उमस भरी गर्मी के बाद एकाएक मौसम का रूख बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। वहीं दोपहर के बाद धूल भरी आंधी देखने को मिली है। तेज हवाओं के चलते दो दिन से उमस भरी गर्मी से दिल्लीवासियों को राहत भी मिली। तीन फ्लाइट डाइवर्ट दिल्ली में मंगलवार को खराब मौसम के कारण तीन फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट के सूत्रों के अनुसार, एक फ्लाइट को दिल्ली से लखनऊ डाइवर्ट किया गया है। वहीं दो फ्लाइट को अमृतसर भेजा गया है। हल्की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि मंगलवार को दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी। कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम 38 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस दौरान हवा की गति 16 किमी प्रति घंटे रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में रविवार तक हल्की वर्षा की संभावना बनी रहेगी। बीच बीच में तेज वर्षा भी हो सकती है। अच्छी वर्षा होने पर राष्ट्रीय राजधानी के तापमान में बदलाव भी होने के आसार हैं।

Edited By: Shyamji Tiwari