Delhi: 'बाबा साहेब चाहते थे समान नागरिक संहिता, पूर्ववर्ती सरकारों ने की अनदेखी', UCC पर बौद्ध संघ की बड़ी बात

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। भारतीय बौद्ध संघ ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर समान नागरिक संहिता चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद-44 के जरिए इसके प्रविधान किए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने उनकी इस मंशा की अनदेखी की। अब मोदी सरकार द्वारा इस ओर कदम बढ़ाए गए हैं। इसका देश के सभी वर्गों को समर्थन करना चाहिए। बौद्ध संघ के अध्यक्ष भंते संघप्रिय गौतम ने समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम व इसाई समेत सभी धर्म के लोगों के समर्थन में आने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे सभी नागरिकों के लिए बराबरी, समानता व सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित होगी, इसलिए वे विवाद का रास्ता छोड़कर देशहित में निर्णय लें। संविधान का दिया हवाला उनके अनुसार, एक समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है। इसके जरिए संविधान के निर्माताओं ने कहा था कि भारत एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, लेकिन मोदी सरकार के पूर्व में इस ओर देखा ही नहीं गया। चर्चा तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि यह वर्तमान सरकार का सराहनीय व ऐतिहासिक प्रयास है। इसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यक महिलाओं के हितों की समान रूप से रक्षा होगी। यह देश की प्रगति में मिल का पत्थर साबित होगा। इससे न्यायालयों का समय और लोगों का धन बचेगा। सभी को शीघ्र व शुलभ न्याय प्राप्त होगा।

