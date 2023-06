हर्ष विहार में बरसात के पानी में गिरकर ऑटो चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ऑटो चालक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक आईटीआई के सामने चार खंबा के पास ऑटो लेकर कहीं जा रहा था। तभी उसके ऑटो का संतुलन बिगड़ गया और वह ऑटो से नीचे पानी में गिर गया।

दिल्ली के हर्ष विहार में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से ऑटो चालक घायल, अस्पताल में मौत

Your browser does not support the audio element.

पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। हर्ष विहार में बरसात के पानी में गिरकर ऑटो चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ऑटो चालक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान नंद नगरी निवासी अजीत शर्मा के रूप में हुई है। शव का कराया गया पोस्टमार्टम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि चालक ने शराब पी रखी थी या नहीं या उसका संतुलन कैसे बिगड़ा, इन सब की पुलिस जांच कर रही है। चालक का बिड़ा संतुलन पुलिस ने बताया कि मृतक आईटीआई के सामने चार खंबा के पास ऑटो लेकर कहीं जा रहा था। तभी उसके ऑटो का संतुलन बिगड़ गया और वह ऑटो से नीचे पानी में गिर गया। पानी में गिरने के बाद वह संभल नहीं पाया और कुछ देर बाद ही मौत हो गई। सड़क से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीडब्ल्यूडी ने खोदा था गड्ढा नंदनगरी से भोपुरा तक फ्लाइओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी ने सड़क पर गड्ढा खोदा हुआ है। वाहन सवार वहां न जाएं, इसके लिए आसपास बेरिकेड भी लगाए गए हैं। ऑटो चालक अनजाने में बेरिकेड वाले हिस्से के अंदर पहुंच गया, जहां सड़क पर पानी भरा हुआ था। पानी के कारण उसे गड्ढा नजर नहीं आया और वह उसमें जा गिरा। पानी अधिक होने के कारण वह डूब गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई।

Edited By: Shyamji Tiwari