Delhi: दो लाख रुपये रिश्वत लेते SI व हवलदार गिरफ्तार, अवैध बोरवेल को लेकर कार्रवाई न करने के एवज में ली थी घूस

सीबीआई द्वारा दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें डीसीपी ने उन्हें निलंबित कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। सीबीआई प्रवक्ता का कहना है कि आरोपित पुलिसकर्मियों ने शिकायतकर्ता के भूखंड में अवैध बोरवेल के संबंध में कार्रवाई नहीं करने और उक्त भूखंड पर चल रहे निर्माण कार्य को नहीं रोकने के लिए तीन लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी।

ताजा मामला मध्य जिला के पहाड़गंज थाने के पुलिसकर्मियों का सामने आया है। (फोटो- जागरण)

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में एक तरफ दिन प्रतिदिन आपराधिक वारदातें बढ़ ही रही है वहीं दूसरी तरफ थानों व यूनिटों में तैनात पुलिसकर्मी खुलेआम रिश्वत का खेल खेल रहे हैं। आए दिन रिश्वत मांगने को लेकर सीबीआई के पास शिकायत पहुंचने पर सीबीआई थानों में छापेमारी कर पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर रही है। पिछले दो सालों में जितने पुलिसकर्मी रिश्वत लेते पकड़े गए उतने पिछले सात आठ में नहीं पकड़े गए हैं। ताजा मामला मध्य जिला के पहाड़गंज थाने के पुलिसकर्मियों का सामने आया है। अवैध बोरवेल को लेकर कार्रवाई न करने व भूखंड पर चल रहे निर्माण कार्य को न रोकने के एवज में सब-इंस्पेक्टर रवि कुमार व एक हवलदार द्वारा दो लाख रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की तैनाती पहाड़गंज थाने में थी। सीबीआई ने इनके भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डीसीपी ने किया निलंबित पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई द्वारा दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें डीसीपी ने निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। सीबीआई प्रवक्ता का कहना है कि आरोपित पुलिसकर्मियों ने शिकायतकर्ता के भूखंड में अवैध बोरवेल के संबंध में कार्रवाई नहीं करने और उक्त भूखंड पर चल रहे निर्माण कार्य को नहीं रोकने के लिए तीन लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता के बार-बार अनुरोध करने पर रिश्वत की रकम घटाकर 2.50 लाख रुपये कर दी गई थी। मंगलवार दोपहर शिकायतकर्ता जब सब-इंस्पेक्टर व हवलदार को एडवांस के तौर पर दो लाख रुपये देने पहाड़गंज थाने गए। रुपये देने के तुरंत बाद सीबीआई ने दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से रुपये बरामद कर लिए गए।

Edited By: Abhi Malviya