Anti Sikh Riots 1984: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ अदालत ने जारी किया समन, 5 अगस्त को होना है पेश

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद हुए दंगे के दौरान दिल्ली में 2100 सहित पूरे भारत में लगभग 2800 सिख मारे गए थे। सीबीआई ने पहले इस मामले में कांग्रेस नेता को क्लीन चिट दे दी थी लेकिन 4 दिसंबर 2015 के आदेश के बाद जांच फिर से शुरू की।

जगदीश टाइटलर को समन जारी, 5 अगस्त को होना है पेश।

