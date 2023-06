हैकर्स ने दिल्ली AIIMS को फिर बनाया निशाना, साइबर अटैक के चलते ई-अस्पताल सेवाएं कुछ देर के लिए रहीं प्रभावित

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। राजधानी दिल्ली के एम्स परिसर में एक बार फिर साइबर अटैक हुआ है। इस साइबर अटैक का पता साइबर सिक्योरिटी सिस्टम द्वारा दोपहर करीब तीन बजे पता लगा है। इस अटैक के बाद ई-अस्पताल सेवाएं कुछ देर के लिए प्रभावित हुईं थी। दिल्ली एम्स का कहना है कि साइबर हमले के बाद टेक टीम ने इस मसले को हल कर दिया।

A malware attack was detected at 1450 hrs by the cyber-security systems in AIIMS, New Delhi

The attempt was successfully thwarted, and the threat was neutralised by the deployed cyber-security systems. The eHospital services remain to be fully secure and are functioning normally