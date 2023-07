Delhi Accident: दिल्ली के नांगलोई में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने एक बच्चे को कुचला; हुई मौत

दिल्ली के नांगलोई इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार वाहन ने स्कूल जा रहे बच्चे को कुचला दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है और संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। लड़के का शव एसजीएम अस्पताल भेज दिया गया

दिल्ली के नांगलोई में तेज रफ्तार का कहर

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के नांगलोई इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार वाहन ने स्कूल जा रहे बच्चे को कुचला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपित ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया और संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पुलिस के अनुसार, दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर नागलोई पुलिस स्टेशन को एक्सीडेंट के बारे में सूचना मिली। सूचना मिलते ही नागलोई पुलिस के स्टेशन के एसएचओर और एसआई स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर लोग इकट्ठा था। मौके पर पुलिस ने पाया कि तेज रफ्तार ट्रक ने लगभग 12-13 साल के एक लड़के को टक्कर मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लड़के का शव एसजीएम अस्पताल भेज दिया गया और निरीक्षण के लिए क्राइम टीम को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपित ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है और संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है।

Edited By: Shyamji Tiwari