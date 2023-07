Delhi Accident: थार और इनोवा कार की जोरदार टक्कर, यू-टर्न लेते वक्त हुआ हादसा; घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

मैदान गढ़ी इलाके में एक थार और इनोवा कार के बीच टक्कर हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस को दोनों कारें तो दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली लेकिन कोई घायल व्यक्ति वहां नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को किसी अस्पताल से घायलों के बारे में कोई सूचना भी नहीं मिली। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है।

दक्षिणी दिल्ली, जागरण संवाददाता। मैदान गढ़ी इलाके में एक थार और इनोवा कार के बीच टक्कर हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस को दोनों कारें तो दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली, लेकिन कोई घायल व्यक्ति वहां नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को किसी अस्पताल से घायलों के बारे में कोई सूचना भी नहीं मिली। हालांकि, स्थानीय लोगों ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। यह भी बताया कि थार कार एक महिला चला रही थी और उसकी बहन व बहनोई भी थार कार में बैठे थे, जबकि इनोवा कार उदय चला रहे थे और उनका भाई भी इनोवा कार में बैठा था। पुलिस का कहना है कि सूचना मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शाम पांच बजे टेलीफोन पर हंसलोक आश्रम से छतरपुर की ओर अमारा फार्म के सामने दो वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई। आगे की पूछताछ में पता चला कि जब थार चालक अमारा फार्म्स के सामने कट से यू-टर्न ले रहा था, तभी अचानक हंसलोक आश्रम से छतरपुर की ओर आई इनोवा कार थार कार से टकरा गई। हालांकि, किसी अस्पताल से घायलों के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। अस्पताल से सूचना मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट इनपुट- रजनीश कुमार पाण्डेय

Edited By: Abhi Malviya