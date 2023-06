Delhi Politics: AAP विधायक दुर्गेश पाठक को फिर मिली MCD प्रभारी की जम्मेदारी, सीएम केजरीवाल का किया धन्यवाद

आम आदमी पार्टी ने विधायक दुर्गेश पाठक को एक बार फिर एमसीडी प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है। उनका नियुक्ति पत्र पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने जारी किया है। पाठक ने इस विश्वास और ज़िम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि वह राजधानी को ‘सपनों की दिल्ली’ बनाने का काम करते रहेंगे।

आम आदमी पार्टी ने विधायक दुर्गेश पाठक को एक बार फिर एमसीडी प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। आम आदमी पार्टी ने विधायक दुर्गेश पाठक को एक बार फिर एमसीडी प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है। उनका नियुक्ति पत्र पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने जारी किया है। पाठक ने इस विश्वास और ज़िम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया है। साथ ही ‘आप’ नेतृत्व और दिल्ली की जनता को उन्होंने विश्वास दिलाया है कि ज़िम्मेदारी को पूरी प्रतिष्ठा और लगन से निभाते हुए राजधानी को ‘सपनों की दिल्ली’ बनाने की ओर काम करते रहेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजेंद्र नगर के विधायक एवं नगर निगम प्रभारी पाठक ने इस अवसर पर कहा, ''मैं पिछले कई वर्षों से ‘आप’ नेतृत्व में दिल्ली की जनता की सेवा करता आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने मुझे कई पदभार सौंपे, जिसपर मैंने अपनी पूरी क्षमता और लगन के साथ काम करने की कोशिश की। मुझे जो भी ज़िम्मेदारी दी गई, उसे मैंने अपना व्यक्तिगत काम समझकर पूरा किया। किसी काम में मुझे सफलता मिली तो किसी काम में असफलता का स्वाद भी चखना पड़ा। इन ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस सब के बीच मेरा एकमात्र मकसद ‘जनका के हित में काम’ करना सफलता पूर्वक जारी रहा।'' रिपोर्ट इनपुट- संजीव

Edited By: Abhi Malviya