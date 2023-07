दर्दनाक: पापा के साथ बाइक से जा रही थी आठ साल की मासूम, अचानक रास्ते में मांझे से कटी गर्दन; मौत

दिल्ली के पश्चिम विहार थाना इलाके में एक आठ वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। मांझे की समस्या हमेशा से बड़ी रही है लेकिन ऐसे हादसों के बाद फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसे लेकर लापरवाही कब तक होती रहेगी। मांझे से कभी इंसान तो कभी पशु पक्षियों की जान जाती ही रहती है।

मांझे से कटी आठ साल की बच्ची की गर्दन, हुई मौत।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक आठ साल की मासूम की मौत मांझे से गर्दन कटने के चलते हो गई। जानकारी के अनुसार बच्ची अपने पिता, मां और बहन के साथ बाइक से कहीं जा रही थी। वह बाइक पर सबसे आगे बैठी थी। अचानक रास्ते में एक मांझा उसकी गर्दन पर आया और बच्ची की गर्दन बुरी तरह कट गई। आनन-फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

