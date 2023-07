दिल्ली में DTC बस और वैन की टक्कर से तीन लोगों की मौत, आठ घायल; दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त

दिल्ली के ज्योति नगर में गरुवार को डीटीसी बस और वैन की टक्कर में तीन लोगों की जान चली गई। इसके अलावा हादसे में आठ अन्य लोग घायल भी हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में मरने वालों एक महिला की भी है जिसकी पहचान सविता (55) के रूप में हुई है। वहीं दो अन्य पुरूषों की पहचान नहीं हो पाई है।

दिल्ली में DTC बस और वैन की टक्कर से तीन लोगों की मौत

नई दिल्ली, पीटीआई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में गरुवार को डीटीसी बस और वैन की टक्कर में तीन लोगों की जान चली गई। इसके अलावा हादसे में आठ अन्य लोग घायल भी हो गए। डीटीसी बस और वैन की टक्कर ज्योति नगर में लोनी गोल चक्कर के पास फ्लाईओवर पर हुआ है। दो की नहीं हो सकी पहचान वैन और डीटीसी बस में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में मरने वालों एक महिला की भी है, जिसकी पहचान सविता (55) के रूप में हुई है। वहीं दो अन्य पुरूषों की पहचान नहीं हो पाई है। वैन और बस में हुई जोरदार टक्कर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि बुधवार को दोपहर करीब 12.30 बजे एक मारुति ईको वैन सड़क के डिवाइडर से कूद गई और दूसरी तरफ से आ रही डीटीसी बस से टकरा गई। डीटीसी बस भजनपुरा से नंदनगरी की ओर जा रही थी। वहीं ईको वैन विपरीत दिशा में जा रही थी। ईको टैक्सी वैन में 11 लोग सवार थे। आठ घायलों का चल रहा इलाज घायलों को तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं हादसे में घायल आठ लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, घायलों की पहचान नितेश (25), उनकी 14 और 9 साल की दो बहनें, नंद किशोर चौधरी (45), उनकी पत्नी रीना (42), उनका 14 वर्षीय बेटा, ड्राइवर के रूप में हुई है। ईको वैन मोती सिंह (35) और मंजूर अंसारी (35) शामिल हैं। उनके साथ यात्रा कर रही नंद किशोर की सास सविता की भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। डीसीपी ने कहा, "संबंधित धाराओं के तहत ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जा रहा है और आगे की जांच जारी है।"

