DDA Housing Scheme 2023: डीडीए की स्कीम को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स, दो दिन में 1000 से ज्यादा फ्लैट हुए बुक

DDA Housing Scheme 2023: दो ही दिन में डीडीए के 1000 से ज्यादा फ्लैट हुए बुक

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली विकास प्राधिकरण की पहले आओ-पहले पाओ.. आवासीय योजना को घर खरीदारों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। फ्लैटों की बुकिंग शुरु होने के दूसरे दिन भी तक फ्लैट बुक होने का सिलसिला जारी रहा। डीडीए के इतिहास में पहली बार बीते 24 घंटों में फ्लैट बुक करने वाले सभी 945 लोगों को आनलाइन मांग पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। इस योजना का पंजीकरण और बुकिंग जारी है और लोग डीडीए की वेबसाइट के माध्यम से अपनी पसंद के फ्लैट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मंगलवार शाम छह बजे तक 1,015 फ्लैट बुक किए गए। डीडीए की इस आवास योजना के लिए द्वारका, जसोला, नरेला, सिरसपुर, लोकनायक पुरम और रोहिणी में लगभग 5500 फ्लैटों के लिए वन बीएचके, टू बीएचके और थ्री बीएचके फ्लैटों के लिए बुकिंग सोमवार दोपहर 12 बजे शुरू हुई। जहां द्वारका में टूबीएचके फ्लैट कुछ ही घंटों में पूरी तरह बिक गए। वहीं नरेला और रोहिणी में भी खरीदारों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। जसोला, सिरसपुर और लोक नायक पुरम में लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। नरेला सेक्टर ए1 से ए4, पाकेट 1बी के फ्लैट भी पूरी तरह बिक चुके हैं। बुक किए गए फ्लैटों का विवरण इस प्रकार है:- नरेला 435

सिरसपुर 10

द्वारका 50

जसोला 16

रोहिणी 475

लोकनायक पुरम 29

