DDA Flats Booking: आज से हो सकेगी डीडीए फ्लैटों के लिए बुकिंग, 12 बजे से खुलेगी विंडो; यहां जानें पूरा प्रोसेस

DDA Housing Scheme 2023: आज से हो सकेगी डीडीए फ्लैटों के लिए बुकिंग

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। DDA Housing Scheme 2023 : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की पहले आओ- पहले पाओ... आवासीय योजना के फ्लैटों की बुकिंग सोमवार दोपहर 12 बजे से की जा सकेगी। ज्ञात हो कि डीडीए ने 30 जून को शाम पांच बजे से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की थी। अब तक करीब छह हजार लोग पंजीकरण करा चुके हैं। योजना के तहत नरेला में 923 ईडब्ल्यूएस फ्लैट, लोकनायक पुरम, रोहिणी, सिरसपुर और नरेला में कुल 4,460 एलआइजी फ्लैट, नरेला और द्वारका में 199 एमआईजी फ्लैट तथा जसोला में 41 एचआइजी फ्लैट शामिल हैं। ऐसे करें बुकिंग डीडीए अधिकारियों के मुताबिक सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद dda.org.in में eservices.dda.org.in में फ्लैट बुकिंग के लिए विंडो खुल जाएगी। इसमें ईडब्ल्यूएस, एलआइजी, एमआइजी और एचआइजी फ्लैटों के लिए लोगों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार चयन करते हुए फ्लैट का चयन करना होगा। इसके बाद वेबसाइट विंडो में वह फ्लैट लाल रंग के निशान के साथ नजर आएगा। जिसके तहत डीडीए द्वारा अगले 15 मिनट के लिए उस फ्लैट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि कोई अन्य उस का चयन न कर सके। फ्लैट का चयन करने के बाद पेमेंट गेट वे खुलेगा। पेमेंट गेट वे के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआइजी, एमआइजी व एचआइजी फ्लैटों के अनुसार निर्धारित बुकिंग शुल्क जमा करना होगा। बुकिंग शुल्क जमा करने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। यदि 15 मिनट के दौरान बुकिंग शुल्क जमा नहीं हुआ तो ब्लाक किए फ्लैट को डीडीए की तरफ से फिर से सभी के खोल दिया जाएगा। कितनी है बुकिंग राशि? यहां यह भी बता दें कि ईडब्ल्यूएस के लिए बुकिंग राशि 50,000, एलआइजी फ्लैट के लिए एक लाख, एमआइजी फ्लैट के लिए चार लाख और एचआइजी फ्लैट के लिए 10 लाख रुपये रखे गए हैं।

Edited By: Abhishek Tiwari