DDA ने 1000 EWS फ्लैट्स का किया आवंटन, जेलरवाला बाग-अशोक विहार के जेजे क्लस्टर के पात्र परिवारों का सपना साकार

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इन सीटू पुनर्वास परियोजना यानी जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत 1078 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग फ्लैटों का आवंटन किया है। डीडीए ने इस परियोजना के तहत जेलरवाला बाग व अशोक विहार के जेजे क्लस्टर के पात्र परिवारों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए हैं। इन सभी परिवारों को मांग सह आवंटन पत्र 27 जून 2023 को जारी कर दिया गया था।

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इन सीटू पुनर्वास परियोजना यानी जहां झुग्गी, वहीं मकान योजना के तहत 1,078 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग फ्लैटों का आवंटन किया है। डीडीए ने इस परियोजना के तहत जेलरवाला बाग व अशोक विहार के जेजे क्लस्टर के पात्र परिवारों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए हैं। इन सभी परिवारों को मांग सह आवंटन पत्र 27 जून, 2023 को जारी कर दिया गया था। वीके सक्सेना ने दिए थे निर्देश डीडीए के अनुसार, उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर एक सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र जे जे क्लस्टर के पास है। बृहस्पतिवार को चांदनी चौक से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र में जे जे क्लस्टर के निवासियों को मांग सह आवंटन पत्रों का वितरण, बायोमेट्रिक प्राप्त करना, इच्छुक आवंटियों को वित्तीय संस्थान द्वारा लोन के प्रावधान की सुविधा, संपत्ति के कब्जे के लिए दस्तावेज तैयार करना व जमा करना और संपत्ति के लिए कब्जा पत्र जारी करने जैसी सुविधाएं केंद्र में उपलब्ध होंगी। रिपोर्ट इनपुट- संजीव

