DDA Flats: 14 दिन में डीडीए के 25 प्रतिशत से अधिक फ्लैट बुक, नरेला व रोहिणी के फ्लैटों में लोगों की दिलचस्पी

पहले आओ-पहले पाओ आवासीय योजना के चौथे चरण की सफलता से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारी खासे प्रसन्न नजर आ रहे हैं। दो सप्ताह में ही इस योजना के 25 प्रतिशत से अधिक यानी 1415 फ्लैटों की बुकिंग हो चुकी है। नरेला व रोहिणी के फ्लैटों में आवेदकों की खासी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। द्वारका एवं लोकनायक पुरम दूसरे नंबर पर हैं।

DDA Flats: 14 दिन में डीडीए के 25 प्रतिशत से अधिक फ्लैट बुक

