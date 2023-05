क्रिकेटर Shubman Gill की बहन पर भद्दे कमेंट्स पर DCW का एक्शन, दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश

नई दिल्ली, एएनआई। क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्द कहने के मामले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा ने स्वत: संज्ञान ले लिया है। DCW की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

साथ ही स्वाति मालीवाल ने गिल की बहन को सोशल मीडिया पर निशाना बनाने के मामले में दिल्ली पुलिस को 26 मई तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। बता दें कि सोमवार को को शुभमन गिल ने अपनी टीम गुजरात टाइटंस को आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) पर जीत दिलाई थी। इस जीत के साथ आरसीबी आईपीएल 2023 के प्लेऑफ से बाहर हो गई थी।

