Parineeti Raghav Engagement: परिणीति के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजा राघव का सरकारी बंगला, देखें तस्वीरें

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Parineeti Raghav Engagement आज शाम दिल्ली के एक होटल में आप सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की सगाई है। इस मौके पर दोनों परिवारों में खुशी का माहौल है और तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही है।

नई बहू के घर में आने की खुशी के चलते राघव चड्ढा का सरकारी बंगला दुल्हन की तरह सजाया गया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि राघव के घर के बाहर फूलों से रंगोली बनाई गई है।

राघव चड्ढा के घर के मुख्य द्वार पर जहां फूलों से रंगोली बनी है, वहीं कई सारे कैंडल भी सजाए गए हैं। यह सजावट शुक्रवार शाम को की गई थी और तब राघव का घर बेहद खूबसूरत लग रहा था।

#WATCH | Delhi | Lighting and floral decoration at the Government residence of AAP MP Raghav Chadha ahead of his engagement with actress Parineeti Chopra that will reportedly be held tomorrow. pic.twitter.com/fvkqJVXd5s— ANI (@ANI) May 12, 2023