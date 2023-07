Delhi Flood: यमुना में बाढ़ आने से चार श्मशान घाट बंद, मेयर ने इन स्थानों पर अंतिम संस्कार की दी सलाह

दिल्ली में जलस्तर तो घटने लगा है लेकिन हालात अभी बदतर बने हुए हैं। यमुना किनारे के इलाके अभी जलमग्न हैं और लोग पलायन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हजारों को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। यमुना में पानी बढ़ने के कारण दिल्ली में कई स्थानों पर श्मशान घाट बंद हो गए हैं। मेयर शैली ओबेरॉय ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी।

दिल्ली में निगमबोध घाट समेत चार श्मशान घाट बंद

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली में जलस्तर तो घटने लगा है, लेकिन हालात अभी बदतर बने हुए हैं। यमुना किनारे के इलाके अभी जलमग्न हैं और लोग पलायन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हजारों को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। यमुना में पानी बढ़ने के कारण दिल्ली में कई स्थानों पर श्मशान घाट बंद हो गए हैं। मेयर शैली ओबेरॉय ने शुक्रवार को कहा कि यमुना के पानी के कारण दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के मद्देनजर निगमबोध घाट, गीता कॉलोनी, वजीराबाद और सराय काले खां स्थित श्मशान घाट बंद कर दिए गए हैं। श्मशान घाटों में उफनती यमुना का पानी भरने से लोगों के लिए अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। तीन दिन पहले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, शुक्रवार सुबह 11 बजे यहां यमुना में जलस्तर घटकर 208.35 मीटर हो गया है। वहीं, दोपहर एक बजे तक जलस्तर गिरकर 208.27 मीटर पर पहुंच गया। मेयर ने ट्वीट किया कि दिल्ली में बाढ़ के कारण निगमबोध घाट, गीता कॉलोनी, वजीराबाद और सराय काले खां में श्मशान घाट बंद हैं। उन्होंने अन्य श्मशान स्थलों की एक सूची साझा की, जहां लोग अंतिम संस्कार के लिए जा सकते हैं और उन्हें वैकल्पिक श्मशान घाटों पर विचार करने की सलाह दी। नगर निगम ने लोगों को शवों को पंचकुइयां रोड, सत नगर, पंजाबी बाग, ग्रीन पार्क, दक्षिणपुरी या फिर अपने पड़ोस के अन्य श्मशान घाटों पर ले जाने की सलाह दी है। गुरुवार को जलस्तर तीन घंटे तक स्थिर रहने के बाद बढ़ना शुरू हुआ था और शाम सात बजे तक 208.66 मीटर पर पहुंच गया था। यह खतरे के निशान 205.33 मीटर से तीन मीटर ऊपर था। दिल्ली में बुधवार को यमुना का जलस्तर 207.71 मीटर तक पहुंच गया था, जिसने 45 वर्ष पुराने 1978 के सर्वाधिक जलस्तर 207.49 मीटर को तोड़ दिया था। यमुना का जलस्तर बढ़ने से नोएडा, गाजिबाद भी प्रभावित दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ के कारण नोएडा और गाजियाबाद में भी हालात खराब हो गए हैं। गाजियाबाद और नोएडा के कई इलाकों में पानी घुस गया है।

Edited By: Geetarjun