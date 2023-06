Delhi News: एनएच-48 समालखा के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा, क्रेन ऑपरेटर की मौत

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बन रहे एनएच-48 समालखा के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में एक क्रेन ऑपरेटर की मौत हो गई। उस पर सामग्री उठाने और ले जाने की जिम्मेदारी थी।

पुलिस ने बताया कि जेसीबी चालक की पहचान शकील पुत्र अब्दुल रहमान उम्र 35 वर्ष निवासी भरतपुर (राजस्थान) के रूप में की गई है। कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। जांच के लिए साइट सुपरवाइजर और साइट मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है।

Delhi | A crane operator responsible for lifting and moving materials died after a span of under-construction flyover near NH-48 Samalkha to connect Dwarka expressway fell today