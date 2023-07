Delhi Cylinder Blast: दिल्ली के गाजीपुर गांव में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटा, दंपती झुलसे

Delhi Cylinder Blast गाजीपुर गांव में बुधवार रात एलपीजी गैस सिलेंडर में रिसाव होने से दंपती झुलस गए। सविता व उनके पति हरेंद्र को इलाज के लिए एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां से उन्हें सफदरजंग रेफर कर दिया। खाना बनाने के दौरान हादसा हुआ। सविता 75 फीसदी झुलस गई है। घायलों को आगे के इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है।

Delhi Cylinder Blast: दिल्ली के गाजीपुर गांव में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटा

पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। गाजीपुर गांव में बुधवार रात एलपीजी गैस सिलेंडर में रिसाव होने से दंपती झुलस गए। सविता व उनके पति हरेंद्र को इलाज के लिए एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें सफदरजंग रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ है। इसमें सविता 75 फीसदी झुलस गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कल आधी रात को पीसीआर कॉल मिली कि गाजीपुर गांव में खाना बनाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर फट गया। इस हादसे में दंपती झुलस गए। घायलों को आगे के इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। पता चला कि सविता एलपीजी गैस लीकेज के कारण काफी झुलस गईं। वहीं, पति हरेंद्र का हाथ भी झुलस गया। सविता 75 फीसदी जली है जबकि हरेंद्र 5 फीसदी झुलसे हैं। परिवार यहां किराये के मकान पर रहता है। हरेंद्र एक ऑटो चालक है और सरिता एक गृहिणी है।

