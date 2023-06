दिल्ली के CM केजरीवाल के काफिले को श्रीगंगानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले को श्रीगंगानगर (राजस्थान) में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें काफिले के पास जाने से रोक लिया।

#WATCH | Sri Ganganagar, Rajasthan: Congress workers show black flags to convoy of Delhi CM and AAP convenor Arvind Kejriwal pic.twitter.com/zzvoveHTiS