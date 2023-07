मणिपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, दिल्ली के जंतर-मंतर पर बैठे पार्टी के दिग्गज नेता

Congress Protest मणिपुर हिंसा (Manipur violence) के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) द्वारा आज रविवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर मौन सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 20 जुलाई को मणिपुर परेड की घटना को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एकत्र हुए थे।

