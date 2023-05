'देश के इतिहास में पहली बार जेल जाएगा कोई मुख्यमंत्री...', केजरीवाल को लेकर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली में अधिकारों को लेकर उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच 'जंग' थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला अधिकारियों की ट्रासफर-पोस्टिंग के अधिकार से जुड़ा है।

इस बीच, पूर्व सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली सर्विसेज को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है।

उन्होंने कहा, "ये केजरीवाल की विफल सरकार है। वो भ्रष्टाचार में इतना फंस गए हैं कि इस देश के इतिहास में पहली बार किसी दिन कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री 8-10 दिनों के लिए जेल जाएगा। समस्या यह है कि इससे ज्यादा असभ्य कोई सीएम नहीं है। आप दिल्ली या एलजी में किसी से भी पूछें, कोई भी उनसे (सीएम) बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

It's a failed govt of Kejriwal. He's stuck so deep in corruption that any day for the first time in the history of this country, an elected CM will go to jail for 8-10 days. The problem is that there is no CM who is more rude. You ask anyone in Delhi or LG, no one likes to speak… pic.twitter.com/E1f6VcjGKU