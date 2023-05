Delhi: 'आपको लहू चाहिए तो लहू देंगे...', जंतर-मंतर पर पहलवानों की आवाज बुलंद करने पहुंचे रणदीप सुरजेवाला

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन में विपक्ष के नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला भी प्रदर्शन में पहुंचे।

VIDEO | “If you need strength, I will give you strength; if you need blood, I will give you blood,” says Congress leader Randeep Surjewala as he meets protesting wrestlers at Delhi's Jantar Mantar. pic.twitter.com/3pEMHXB5Y5