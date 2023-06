200 इलेक्ट्रिक बसों को आज हरी झंडी नहीं दिखाएंगे CM केजरीवाल, केंद्र की ओर से दिल्ली सरकार को भेजा गया पत्र

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को इलेक्ट्रिक बसों का उदघाटन नहीं करेंगे। मालूम हो कि शुक्रवार दिल्ली की सड़कों पर 200 इलेक्ट्रिक बसें उतारी जानी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते लेकिन फिलहाल इन बसों की शुरुआत नहीं होगी। इस उदघाटन कार्यक्रम को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को एक पत्र भी लिखा गया है।

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को इलेक्ट्रिक बसों का उदघाटन नहीं करेंगे। मालूम हो कि शुक्रवार दिल्ली की सड़कों पर 200 इलेक्ट्रिक बसें उतारी जानी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते, लेकिन फिलहाल इन बसों की शुरुआत नहीं होगी। इस उदघाटन कार्यक्रम को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को एक पत्र भी लिखा गया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से यह उदघाटन टल गया है। रिपोर्ट इनपुट- संजीव

