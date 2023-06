केजरीवाल का हमला: केंद्र के पास नहीं दिल्ली की कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए सॉलिड प्लान, हम ला सकते हैं बदलाव

दिल्ली के मुख्यमंत्री इन दिनों लगातार एलजी और केंद्र सरकार को दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वह कई बार ये कह चुके हैं कि अगर केंद्र से दिल्ली की कानून-व्यवस्था नहीं संभल रही तो हमें दे दें हम करके दिखा देंगे। बीते दिनों प्रगति मैदान टनल में हुई लूट के बाद से आम आदमी पार्टी ज्यादा हमलावर हो गई है।

अरविंद केजरीवाल ने फिर बोला केंद्र सरकार पर हमला।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के मुख्यमंत्री इन दिनों लगातार उपराज्यपाल और केंद्र सरकार पर दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए हमलावर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मंगलवार को फिर केंद्र पर दिल्ली में बढ़ते अपराध का ठीकरा फोड़ा। 'हम सुधार देंगे दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर' मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा 'केंद्र सरकार के पास दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने को लेकर कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग करने से हल नहीं निकलेगा। दिल्ली में दिनदहाड़े खुले आम सड़कों पर लूटपाट हो रही है। अगर केंद्र सरकार से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा तो पुलिस हमें दे दें, हम दिल्ली को सुरक्षित करके दिखा देंगे।' बता दें कि मुख्यमंत्री आज 42 ईवी चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत के लिए गए हुए थे। इसी कार्यक्रम में पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही। केंद्र सरकार के पास दिल्ली के Law & Order को सुधारने को लेकर कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग करने से हल नहीं निकलेगा। दिल्ली में दिनदहाड़े खुले आम सड़कों पर लूटपाट हो रही है। अगर केंद्र सरकार से Law & Order नहीं संभल रहा तो पुलिस हमें दे दें, हम दिल्ली को सुरक्षित करके… https://t.co/sIt9KT5X2d pic.twitter.com/R3wAajDLKN— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 27, 2023

Edited By: Pooja Tripathi