CM केजरीवाल तीन जुलाई को जलाएंगे केंद्र के अध्यादेश की कॉपी, दिल्ली की सभी 70 विधानसभा में AAP करेगी कार्यक्रम

दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश का आम आदमी पार्टी विरोध करेगी। तीन जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सभी मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ मिलकर पार्टी मुख्यालय पर अध्यादेश की कॉपी जलाएंगे। 6 से 13 जुलाई तक दिल्ली के हर मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे पर अध्यादेश की कॉपी को जलाया जाएगा।

CM केजरीवाल तीन जुलाई को जलाएंगे केंद्र के अध्यादेश की कॉपी,

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश का आम आदमी पार्टी विरोध करेगी। तीन जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सभी मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ मिलकर पार्टी मुख्यालय पर अध्यादेश की कॉपी जलाएंगे। इसके अलावा पांच जुलाई को सभी 70 विधानसभा में अध्यादेश की कॉपी जलाने का कार्यक्रम किया जाएगा। 6 से 13 जुलाई तक दिल्ली के हर मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे पर अध्यादेश की कॉपी को जलाया जाएगा।

Edited By: Shyamji Tiwari