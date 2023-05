नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मणिपुर में फंसे दिल्ली के छात्रों को केजरीवाल सरकार सुरक्षित राष्ट्रीय राजधानी लाएगी। इस संबंध में सीएम केजरीवाल ने सोमवार को ट्वीट कर जानकारी दी है।

उन्होंने कहा, "दिल्ली के कुछ छात्र मणिपुर में फंसे हुए हैं। अभी उनसे बात की है। वे सुरक्षित हैं। वे दिल्ली आना चाहते हैं। हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए मणिपुर के सीएम से भी बात करेंगे।"

Some students from Delhi are stuck in Manipur. Spoke to them just now. They are safe. They want to come to Delhi. We r making arrangements. Will speak to Manipur CM also