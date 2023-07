दिल्लीवासियों के साथ खड़े होने के लिए थैंक्यू खरगे जी...', CM केजरीवाल ने अध्यादेश पर समर्थन के लिए जताया आभार

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सोमवार को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें करीब 25 दलों के विपक्षी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है।

कांग्रेस द्वारा दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ आप को समर्थन देने के बाद इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी भी शामिल हो रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन मिलने पर मल्लिकार्जुन खरगे का धन्यवाद किया है।

दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मल्लिकार्जुन का धन्यवाद करते हुए ट्विटर पर लिखा, दिल्ली के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए खरगे जी को धन्यवाद। यह अध्यादेश भारत विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। हम लोगों को इसका डटकर मुकाबला किया जाना चाहिए।

साथ ही केजरीवाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक वीडियो भी रीट्वीट किया है, जिसमें वह मीडिया से बात करते हुए दिल्ली अध्यादेश के विरोध में कांग्रेस के रुख पर कहते हैं, "यह सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। अगर देश के लोकतंत्र और संविधान को झटका लगता है तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एकजुट होकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए मिलकर काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं है..."

