Delhi: IGI एयरपोर्ट पर CISF ने यात्रियों के पास से पकड़ा 50 लाख का सोना

राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Delhi IGI Airport) पर सीआईएसएफ (CISF) ने दो यात्रियों के पास से 50 लाख रुपये का सोना जब्त किया है। यात्रियों की पहचान रणजीत सिंह और खालिद मकसूद के रूप में हुई है। यात्रियों के पास अधिकारियों को अंडे के आकार की 3 पीली धातुएं मिलीं जिनमें पेस्ट के रूप में सोना था। इनका वजन 810 ग्राम था।

IGI एयरपोर्ट पर CISF ने यात्रियों के पास से पकड़ा 50 लाख का सोना।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सोना तस्करी के एक मामले में आईजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ कर्मियों की सतर्कता से दो लोग पकड़े गए। आरोपितों में एक विमान से उतरे यात्री से सोने की खेप लेने के लिए खड़ा था तो दूसरा वह यात्री था, जो शारजाह से सोना लेकर आया था। दोनों आरोपितों ने इस पूरे प्रकरण में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आरोपित से तीन अलग अलग कैप्सूल में रखे गए 810 ग्राम सोने का पेस्ट बरामद हुआ है। मामले की जांच जारी है। सीआईएसएफ अधिकारी ने बताया कि 18 जुलाई को टर्मिनल 3 के आगमन क्षेत्र के सामने फोरकोर्ट एरिया में एक व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। उसे रोका गया और पूछताछ की गई। उसने अपना नाम खालिद मकसूद बताया। पूछताछ में उसने सोना तस्करी में अपनी संलिप्तता की बात बताई। उसने कहा कि विदेश से आने वाले एक यात्री से सोने की खेप लेने वह यहां खड़ा है। कुछ देर बाद शारजाह से पहुंचे विमान से उतरे यात्री रणजीत सिंह उससे मिलने पहुंचा, जिसे सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से सोने का पेस्ट मिला। तीनों कैप्सूल को उसने अपने शरीर के अंदरुनी हिस्से में छिपाकर रखा था। इनपुट- गौतम कुमार मिश्रा

Edited By: Geetarjun