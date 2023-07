आईजीआई एयरपोर्ट पर झपटमारी का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित परिवार जयपुर से टैक्सी द्वारा आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचा। यहां उतरने के बाद परिवार ने अपने सभी बैगेज ट्रॉली बैग में रखे। परिवार में शामिल दंपती का ध्यान जब कहीं और था तब इनकी बेटी बैगेज पर ध्यान दे रही थी। उसने देखा कि एक शख्स आया और ट्रॉली बैग से महिला का पर्स झपटकर भागने लगा।

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर अमेरिकी महिला का बैग छीनकर भाग रहा था बदमाश, CISF कर्मी ने दबोचा

HighLights सीआईएसएफ कर्मियों ने पीछा कर आरोपित को दबोचा आरोपित काेलकाता का रहने वाला।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर झपटमारी का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित परिवार जयपुर से टैक्सी द्वारा आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचा। यहां उतरने के बाद परिवार ने अपने सभी बैगेज ट्रॉली बैग में रखे। परिवार में शामिल दंपती का ध्यान जब कहीं और था, तब इनकी बेटी बैगेज पर ध्यान दे रही थी। उसने देखा कि एक शख्स आया और ट्रॉली बैग से महिला का पर्स झपटकर भागने लगा। इस दौरान उसने शोर मचाया। CISF कर्मी ने धर दबोचा शोर-शराबा सुनकर आसपास मौजूद सीआईएसएफ कर्मी का ध्यान उधर गया और सभी आरोपित के पीछे दौड़े। थोड़ी ही दूर के बाद उसे दबोच लिया गया। उसके पास से पर्स बरामद हुआ। अमेरिका की रहने वाली थी महिला पर्स में नकद व मोबाइल कागजात थे। शिकायत में कहा गया है कि जिस महिला का यह पर्स था, वह अमेरिका की निवासी है। पर्स में उनका अमेरिकी ड्राइविंग लाइसेंस भी था। उधर सीआईएसएफ कर्मियों ने जब आरोपित से पूछताछ की तो उसने अपना नाम प्रेम बताया। उसने कहा कि वह कोलकाता का रहने वाला है। आशंका है कि प्रेम व इसके साथियों का एक गिरोह है, जो एयरपोर्ट पर आए लोगों के बैगेज को निशाना बनाता है। मामले की जांच जारी है। इनपुट- गौतम कुमार मिश्रा

Edited By: Geetarjun