छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक केस: कांग्रेस पूर्व राज्यासभा सदस्य पर आरोप तय, 18 जुलाई को सजा पर होगी बहस

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा पर आरोप तय कर दिए हैं। वहीं, कोर्ट ने कांग्रेस नेता पर आरोप तय करते हुए उनके सजा पर बहस के लिए 18 जुलाई की तारीख मुक्कर्र की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा व उनके बेटे देवेंद्र दर्डा के साथ ही पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, दो वरिष्ठ लोक सेवक के एस क्रोफा और के सी सामरिया, जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक मनोज कुमार जयसवाल भी दोषी करार दिया। कोर्ट ने आइपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।

Edited By: Nitin Yadav