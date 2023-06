VIDEO: लड़की ने चलती स्कूटी पर दुल्हन की ड्रेस में बनाई रील, दिल्ली पुलिस ने भेजा 6 हजार का चालान

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दुल्हन बनकर स्कूटी पर रील बनाना युवती को महंगा पड़ गया। यातायात पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के दोपहिया वाहन चलाने का चालान स्कूटी मालिक के घर भेज दिया।

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को ट्वीट कर कहा, ऐसी बेवकूफी न करें। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ। इसमें एक युवती दुल्हन के कपड़े पहनकर स्कूटी चला रही थी। इसके साथ ही रील में गाना चल रहा था।

वायरल होने पर यह वीडियो दिल्ली पुलिस की नजर में आया। यातायात पुलिस ने देखा कि युवती ने स्कूटी चलाते समय हेलमेट नहीं लगा रखा था। स्कूटी के नंबर से पुलिस उसके मालिक तक पहुंची। पता चला कि युवती के पास लाइसेंस भी नहीं है। इस पर यातायात पुलिस ने छह हजार रुपये का चालान कर दिया।

Going 'Vaari Vaari Jaaun' on the road for a REEL makes your safety a REAL WORRY!

Please do not indulge in acts of BEWAKOOFIYAN! Drive safe.@dtptraffic pic.twitter.com/CLx5AP9UN8— Delhi Police (@DelhiPolice) June 10, 2023