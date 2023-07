'केंद्र सरकार का ये कदम जायज नहीं...', दिल्ली अध्यादेश मामले में राघव चड्ढा की राज्यसभा चेयरमैन को चिट्ठी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच जारी गतिरोध के बीच केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर गतिरोध धमने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे राजधानी की चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनने वाला अध्यादेश बता चुके हैं।

ताजा मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने राज्यसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अध्यादेश को गलत बताया है। अध्यादेश पर कांग्रेस के समर्थन को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा, "यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और उन्हें इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। हम किसी को सलाह देने वाले नहीं हैं। विपक्ष की बैठक के दौरान, सभी नेताओं ने कहा कि व्यक्तिगत विचारधाराओं को एक तरफ रखना चाहिए और देश के लिए लड़ना चाहिए और मुझे लगता है कि इसका (विपक्षी एकता) परिणाम सकारात्मक होगा।"

