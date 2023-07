50 लाख रिश्वत लेते पकड़ा गया था निलंबित रेलवे अधिकारी, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का नया केस दर्ज

सीबीआई ने निलंबित एडीआरएम के खिलाफ आय से अधिक 2.30 करोड़ रुपये अर्जित करने का नया मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने गत 14 जनवरी को 1977 बैच के भारतीय रेलवे सेवा अधिकारी प्रबंधक जितेंद्र सिंह को 50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मंगलवार को गाजियाबाद बुलंदशहर गुवाहाटी और अलीगढ़ में आरोपितों से संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की थी।

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का नया केस दर्ज

नई दिल्ली, पीटीआई। सीबीआई ने निलंबित अतिरिक्त मंडल रेलवे प्रबंधक (एडीआरएम) के खिलाफ गुवाहाटी के मालेगांव में छह साल की तैनाती के दौरान आय से अधिक 2.30 करोड़ रुपये अर्जित करने का नया मामला दर्ज किया है। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति अधिकारी की आय से लगभग दोगुनी है। 50 लाख की रिश्वत लेते CBI ने पकड़ा सीबीआई ने गत 14 जनवरी को 1977 बैच के भारतीय रेलवे सेवा अधिकारी प्रबंधक जितेंद्र सिंह को 50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। मामले की जांच के लिए सीबीआई ने मंगलवार को गाजियाबाद, बुलंदशहर, गुवाहाटी और अलीगढ़ में आरोपितों से संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई की जांच से पता चला कि जितेंद्र सिंह को कथित तौर पर कुल 1.5 करोड़ की रिश्वत मिली थी। यह राशि बिष्णु गुप्ता नामक ठेकेदार के पास जमा मिले थे। गुप्ता ने रिश्वत से संबंधित आंकड़े एक डायरी में दर्ज किए थे। सिंह और उनके परिचितों के ठिकानों में चलाए गए तलाशी अभियान में सीबीआई को उनकी आय, व्यय, अर्जित संपत्ति के साथ ही मौजूद नकदी का विवरण देने वाले दस्तावेज बरामद हुए। आय से अधिक संपत्ति अर्जित की दस्तावेजों की गहनता से जांच करने पर सामने आया कि जितेंद्र सिंह ने अवैध संपत्ति अर्जित की। यह उनके ज्ञात आय के स्रोतों से तकरीबन दोगुनी थी। एजेंसी ने एफआईआर में आरोप लगाया कि सिंह ने एक जनवरी 2017 से 14 जनवरी 2023 के बीच जानबूझकर अवैध संपत्ति अर्जित की। एजेंसी ने ठेकेदार बिष्णु गुप्ता के साथ ही अवैध संपत्ति अर्जित करने के लिए उकसाने पर अजमेर की रहने वाली ¨सह की पत्नी को भी नामजद किया है।

