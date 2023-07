इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा न्यू सीलमपुर में उसके घर पर हमारा तलाशी अभियान जारी है। हमें मिली जानकारी के अनुसार उसने तीन से चार लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया। वह गांधी नगर मार्केट में एक दर्जी का काम करता है। हालांकि सीबीआई ने मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी लड़कियों और नाबालिगों के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करता था।

CBI ने दिल्ली में सीरियल रेपिस्ट को पकड़ा, दुष्कर्म कर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था वीडियो

नई दिल्ली, आईएनएस। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को 3-4 महिलाओं से कथित तौर पर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में 22 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान शहरोज खान के रूप में हुई है। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, "न्यू सीलमपुर में उसके घर पर हमारा तलाशी अभियान जारी है। हमें मिली जानकारी के अनुसार, उसने तीन से चार लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया। वह गांधी नगर मार्केट में एक दर्जी का काम करता है।" हालांकि, सीबीआई ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी लड़कियों और नाबालिगों के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करता था। जब सीबीआई को उसकी करतूतों के बारे में सूचना मिली तो मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम ने अंततः उसके खिलाफ जानकारी और सबूत इकट्ठा किए। सूत्र ने कहा, "पीड़ित हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से हैं। हम लव जिहाद के पहलू पर भी गौर कर रहे हैं।"

