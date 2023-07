Delhi: लक्ष्मी नगर में कास्टिंग डायरेक्टर मयंक दीक्षित के साथ मारपीट, गले और सिर पर आईं गंभीर चोटें

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में कास्टिंग डायरेक्टर मयंक दीक्षित के साथ मारपीट हो गई। इसमें उनके गले और सिर पर गंभीर चोटें आईं हैं।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कास्टिंग डायरेक्टर मयंक दीक्षित की रविवार रात (2 जुलाई की रात) लक्ष्मी नगर इलाके में कार रिवर्स करने को लेकर हुई बहस के बाद कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, जिससे उनकी गर्दन और सिर पर गंभीर चोटें आईं।

आरोपियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनकी तलाश के लिए इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।

Delhi | A casting director, Mayank Dixit suffered serious injuries on his neck and head after he was beaten up by a group of men on Sunday night (2nd July night) in Laxmi Nagar area following his argument with them over reversing a car. The accused are yet to be identified and… pic.twitter.com/dfHpddTEOb